Juventus-Salernitana, i convocati di Colantuono: squadra ridotta all'osso Tante defezioni per il tecnico che inserisce due nuovi Primavera

Una squadra ridotta all'osso. Juventus-Salernitana sarà sfida con tante difficoltà di formazione per Stefano Colantuono. Non sono stati convocati Ochoa, Gyomber, Boateng, Manolas, Bradaric, Candreva e Maggiore, tutti out per infortunio. Indisponibili Gomis e Dia. Nella lista c'è Kastanos, rientrato dall'infortunio al ginocchio. Due Primavera in viaggio con la squadra: si tratta del difensore Ferrari e del centrocampista Di Vico.

Di seguito la lista dei convocati per Juventus-Salernitana

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Fazio, Ferrari, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Di Vico, Kastanos, Legowski, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.