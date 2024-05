Juventus-Salernitana, Allegri: "Non possiamo snobbare questa sfida" Il tecnico chiede maturità ai suoi ma deve fare i conti con i dubbi Yildiz e Chiesa

Chiudere il discorso Champions League e poi focalizzarsi sulla finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Massimiliano Allegri presenta Juventus-Salernitana e chiede alla sua squadra maturità ed esperienza: “La partita più importante è quella più vicina. Non possiamo snobbare la Salernitana: sarebbe una mancanza di rispetto ad una squadra che ha dimostrato di essere viva e che ha fatto bene con Lazio a Atalanta. Domani è la partita più importante dove dobbiamo conquistarci la Champions”.

Tante le assenze: “Mancheranno De Sciglio, Alex Sandro e Danilo ma due su tre ci saranno mercoledì. Noi però scenderemo in campo con la formazione migliore possibile. Dobbiamo valutare Chiesa e Yildiz che non stanno benissimo. Yildiz ha perso molti chili a causa del virus, Chiesa stamattina non era al top”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Sono felice delle parole che hanno speso per me. È importante che domani i tifosi stiano insieme la squadra, perchè dobbiamo qualificarci in Champions. Per il futuro abbiate ancora un po' di pazienza".