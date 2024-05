Juventus-Salernitana, i granata non saranno soli: il dato definitivo dei tifosi Ale 18 il terzultimo turno della stagione in terra piemontese

L’onta della retrocessione e il desiderio forte di dire solo arrivederci all’Allianz Stadium. Juventus-Salernitana è la terzultima tappa del campionato mortificante in serie A della Bersagliera. L’ultimo posto in classifica e la retrocessione ormai matematica da settimane hanno avuto il potere di raffreddare l’amore della piazza nei confronti della squadra, sonoramente contestata nelle ultime settimane.

Cori di scherno e rabbia ma mai disaffezione totale, dimostrata dalla presenza sia all’Arechi che in trasferta. Succederà anche questo pomeriggio in Piemonte: saranno 160 i supporters granata presenti, con numeri in risalita nelle scorse ore dopo l’eliminazione della limitazioni legate sia alle territorialità che al possesso della tessera del tifoso.