Juventus-Salernitana, le probabili formazioni: Colantuono conferma Ikwuemesi Granata senza tantissimi titolari, bianconeri con il dubbio attacco

Onorare il campionato e provare a regalarsi una gioia. Juventus-Salernitana è la terzultima tappa che divide la Bersagliera dal tanto agognato striscione finale di un campionato di serie A avaro di emozioni. La retrocessione in serie B e soprattutto i dubbi sul futuro societario hanno tolto il briciolo di importanza sportiva che le ultime curve di un’annata complicata potevano ancora avere.

Eppure, per la Salernitana c’è la visita alla Vecchia Signora, ad una Juventus con negli occhi l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League difendendo il terzo posto dall’assalto del Bologna ma con la testa anche alla finale di Coppa Italia con l’Atalanta di mercoledì prossimo. Nel primo rendez-vous di gennaio, proprio in Coppa Italia, fu lezione pesantissima, con il 6-1 incassato dall’allora truppa di Inzaghi che fu un campanello d’allarme non indifferente.

Colantuono deve fare i conti con una lista monstre di assenti: indisponibili Ochoa, Boateng, Gyomber, Manolas, Bradaric, Maggiore e Gomis. Si ripartirà da Fiorillo, protetto da Pierozzi, Fazio e Pirola. In mezzo al campo, senza Bradaric, Zanoli ritroverà una maglia da titolare, con linea completata da Coulibaly e Basic. Sulla trequarti conferme per Vignato e Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. In panchina si rivede Kastanos, recuperato dall'infortunio al ginocchio.

JUVENTUS-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.