Salernitana, è già tempo di B: oggi la data di inizio della prossima stagione I granata in attesa di conoscere anche l'avversario in Coppa Italia

Negli occhi il pari con la Juventus e la delusione per una vittoria sfumata solo nel finale, con l'occasionissima di Basic che grida vendetta. Il commiato alla serie A si avvicina inesorabile e lascia scorie, soprattutto per la portata di un fallimento sportivo che ha aperto una ferita nel cuore della tifoseria difficile da chiudere in poco tempo.

Servirà ingoiare amaro ancora, mettersi alle spalle la delusione di aver dilapidato un patrimonio come la serie A e ripartire. La Salernitana lo farà dalla cadetteria, in attesa di capire quali saranno i progetti che Danilo Iervolino ha in cantiere per la società granata. Quest'oggi è in programma l'assemblea di lega della Serie B che sancirà la data d'inizio del prossimo campionato. La Salernitana aspetta, in attesa anche di conoscere quale sarà la data d'inizio anche della prossima Coppa Italia, con l'eventuale avversario che passerà anche dall'esito dei playoff promozione in B.