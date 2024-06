Salernitana, Iervolino tra offerte per il club e ds: si spinge per Angelozzi Il patron uscirà allo scoperto in settimana: gli scenari

Weekend di riflessione, verosimilmente l’ultimo, prima di comunicare alla città quelle che saranno le intenzioni e i progetti per la prossima stagione. Danilo Iervolino è pronto a varare il piano ripartenza della Salernitana. Incamerata la delusione per la retrocessione in serie B, il numero uno della Bersagliera ora è alle prese con l’attesa per le offerte americane che potrebbero materializzarsi nelle prossime ore. La fase di analisi dei conti dei due soggetti interessati è terminata. Il passare dei giorni però alimenta la possibilità che non sarà cessione dell’intera società ma un affiancamento che permetterebbe di dilatare ancora di più i tempi e favorire così un ingresso anche a stagione in corso.

Iervolino domani dovrebbe tenere un Cda anche per informare sullo stato delle cose oltre a fare i conti sulla ricaduta che la perdita del patrimonio della serie A avrà sul bilancio della Salernitana. Intanto, mentre si continua a strizzare l’occhio alla possibilità di un temporary managment con l’ausilio di una società impegnata anche per l’area sport, i pensieri di Iervolino sono rivolti anche alla scelta del prossimo direttore generale granata. Il sogno è Guido Angelozzi. I contatti fra le parti si sono intensificati nei giorni scorsi con la Salernitana che ha mostrato tutto il suo interesse ad affidare in toto la gestione dell’area sportiva all’esperto dirigente siciliano. Angelozzi ha mostrato disponibilità ma deve prima valutare se dire addio al Frosinone. In caso di conferma del ds con i ciociari, si aprirebbero altre soluzioni per la Salernitana: i nomi di Meluso, Osti, Maiorino e Valentini restano sempre in auge.