Salernitana, all-in su Petrachi: il 55enne ad un passo dall’essere il nuovo dg Dopo il rifiuto di Angelozzi, il club granata ha deciso di virare sull'ex Roma

Guido Angelozzi ci ha riflettuto a lungo e alla fine ha detto “no” alla Salernitana. Resterà al Frosinone e sarà avversario di Danilo Iervolino che accettato il rifiuto e ha deciso di accelerare per un altro nome altisonante. Trattativa lampo e accordo in vista con Gianluca Petrachi, 55enne di Lecce e prossimo dg della squadra granata. Ci sarebbe stato anche un incontro in città nella mattinata di ieri fra l’ad Maurizio Milan e lo stesso Petrachi. Accordo trovato, condivisa la linea societaria, la necessità di vendere al meglio i propri talenti migliori e soprattutto creare una squadra giovane, di prospettiva con un occhio legato ai costi.

Petrachi dovrebbe dare il suo ultimo “sì” nelle prossime ore, per poi procedere alla stesura e alla firma sui contratti. Il dirigente ritornerebbe in pista dopo l’esperienza alla Roma terminata nel 2020 con non pochi strascichi. A sostituirlo fu allora Morgan De Sanctis. Petrachi alla Salernitana fu idea accarezzata già due anni fa. Anche allora però Iervolino preferì De Sanctis per il suo progetto post-Sabatini. Ora però l’accelerata improvvisa. Superata la concorrenza di Maiorino, mentre Meluso, Osti e Valentini non sono state mai ipotesi concrete. Settimana prossima verrà fissata anche la conferenza stampa di presentazione. Tutto su Petrachi: la Salernitana inizia a ragionare sul futuro.