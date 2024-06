Salernitana, rebus ds: nuovi contatti con Petrachi, si valutano alternative Si prova a ricucire lo strappo con il dirigente leccese ma si sondano le altre piste

Ore cruciali. Il futuro societario che s’intreccia anche con la nuova area sportiva. La Salernitana ragiona, prende tempo e intanto incassa le perplessità di Gianluca Petrachi. Il dirigente pugliese resta vicino al club granata ma al momento ci sono tanti nodi da sciogliere e che hanno rallentato la possibilità di poter stringersi la mano e sottoscrivere il contratto annuale già preparato dagli uffici legali.

L’oggetto del contendere è legato soprattutto sulle figure e sui programmi societari. Petrachi ha chiesto di conoscere programmazione e strategie future. Ha voglia di rilanciarsi dopo quattro anni di stop e ambisce a costruire una squadra che possa essere protagonista in serie B nonostante l’ipotesi rivoluzione paventata da settimane. Desiderio che al momento però non ha avuto conferme. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti, con la Salernitana che spera di poter ricucire lo strappo.

Eppure, l’ad Milan lavora anche sulle possibili alternative. In prima fila c’è sempre Rocco Maiorino, ex Milan e Las Palmas. La Salernitana però tiene calde anche le ipotesi Marco Valentini, ex Ascoli, e soprattutto sonda la possibilità di Ciro Polito, uscito dal Bari dopo la salvezza arrivata al termine di una stagione difficile.