Salernitana, svolta vicina? Entro giovedì sarà fatta chiarezza sul futuro Tra domani e dopodomani sarà diramato un comunicato, la piazza chiede rassicurazioni

Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la questione relativa alla cessione della Salernitana. Dagli ambienti societari non trapela nulla sul possibile deposito dell'offerta da parte del fondo Brera Holding. Ma a quanto pare domani, o al massimo giovedì, è atteso un comunicato ufficiale della società per fare il punto sulla questione.

Di certo la trattativa è entrata in una fase cruciale. Lunedì il presidente Danilo Iervolino ha incontrato a Roma alcuni rappresentanti del fondo statunitense, con i quali sarebbero stati discussi e limati alcuni dettagli relativi all'offerta.

In queste ore, quindi, la Salernitana attende l'affondo decisivo per, poi, poter valutare il contenuto della proposta.

Nel frattempo, però, l'impasse societario tiene in stallo anche la programmazione tecnico-sportiva. A poco più di quindici giorni dal pre-raduno in sede, la Salernitana non ha ancora individuato allenatore e direttore sportivo. Le ipotesi sul tavolo sono tante ma molto dipenderà da come evolverà la questione societaria.