Aquilani saluta il Pisa ma la Salernitana attende di chiudere per Sottil L'ex centrocampista è alle spalle di Sottil nelle preferenze di Petrachi

Alberto Aquilani dice addio al Pisa e strizza l'occhio alla Salernitana. Con una nota pubblicata sui propri canali social, l'ex centrocampista ha salutato il club nerazzurro: "A seguito di un sereno confronto avvenuto con la società, il Pisa ed io abbiamo deciso di comune accordo di concludere oggi il nostro percorso insieme.Il mio staff ed io abbiamo fatto di tutto in questo anno per garantire alla squadra ed alla città di Pisa il massimo dei risultati, operando sempre con il massimo della professionalità e non tirandoci mai indietro in nessuna circostanza. Non sempre ci siamo riusciti, ma fino all’ultimo abbiamo portato avanti le nostre idee con tenacia e con il rispetto di tutti. Ringrazio ogni singolo addetto ai lavori, ogni componente della squadra, della dirigenza e dello staff, ogni singolo tifoso, e auguro al Pisa il meglio per il futuro".

Il nome di Aquilani resta in orbita Salernitana seppur però il club granata abbia scelto Andrea Sottil come prossimo allenatore. Il tecnico di Venaria Reale è il profilo in pole position per Gianluca Petrachi, al lavoro per trovare l’accordo e completare il mosaico granata. Si ragiona su un accordo biennale, con l’ormai minima distanza su ingaggio e staff ancora da limare.