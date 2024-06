Salernitana, all'Arechi l'ultimo giro di campo di Gianni Novella La tifoseria ha reso omaggio al suo inossidabile cuore granata

Un ultimo giro di campo per onorare la sua inossidabile fede granata. Nel pomeriggio la tifoseria della Salernitana ha voluto omaggiare Gianni Novella, presentatore televisivo e tifosissimo del cavalluccio marino. Prima del rito funebre, celebrato nel Duomo di Salerno, il feretro ha fatto tappa allo stadio Arechi, in quella che per anni è stata la sua seconda casa. Portato a spalla dagli amici di sempre e dai soci del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, ha effettuato un giro d'onore, seguito da una benedizione e un breve momento di preghiera. All'uscita dallo stadio, poi, Gianni Novella è stato salutato con l'accensione di fumogeni granata, un colore che il 62enne ha amato fino all'ultimo giorno di vita e per il quale, adesso, continuerà a fare il tifo da Lassù.