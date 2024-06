Europei, soltanto panchina per Gyomber nel match tra Slovacchia e Ucraina Nel gruppo E sarà bagarre per il passaggio del turno, il difensore granata spera

Seconda partita agli Europei senza scendere in campo per Norbert Gyomber che è rimasto in panchina nel match perso 2-1 dalla Slovacchia contro l'Ucraina. Il difensore della Salernitana non è stato impiegato dal ct Francesco Calzona che, anche per come è stato l'andamento del match, ha dovuto fare altre scelte. La Slovacchia, infatti, dopo essere passata in vantaggio al 17'0 del primo tempo con Schranz, è stata prima raggiunta sul pari al 10' della ripresa dal gol di Shaparenko e, poi, negli ultimi 10' di gara ha subito il gol del sorpasso, siglato da Yaremchuk. Un risultato che riapre i giochi qualificazione nel gruppo E dove, al momento, ci sono Romania, Ucraina e Slovacchia a quota 3 punti, ma stasera dovranno scendere in campo Romania-Belgio. La qualificazione, dunque, si deciderà negli ultimi 90' del girone.