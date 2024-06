Salernitana, suggestione Vandeputte: Petrachi prende informazioni Il calciatore è stato rivelazione della scorsa serie B

Un nome altisonante, così come il rendimento nell'ultimo campionato di serie B. La Salernitana fa un pensierino su Jari Vandeputte. 29enne del Catanzaro, l'esterno belga ha impressionato nella scorsa stagione per numeri, qualità e rendimento. Nove gol realizzati, ben quattordici assist per il calciatore segreto del miracolo organizzato da Vincenzo Vivarini e fermatosi ai playoff.

Petrachi lo segue e ha chiesto informazioni all'entourage del calciatore che da settimane ormai riceve chiamate da qualsiasi categoria. In serie A ci hanno fatto un pensierino Cagliari e Lecce, in cadetteria il Palermo ha messo la freccia e superato tutti. La Salernitana però ha fatto registrare il proprio interesse. Al patron Noto dei gialloblù la possibilità di poter mettere a segno una plusvalenza importante. Vandeputte strega serie A e B, la Salernitana ci pensa.