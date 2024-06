Salernitana, priorità alle uscite: Petrachi deve cedere almeno nove calciatori Diversi calciatori granata hanno mercato in massima serie, il club prova a recuperare risorse

In attesa di definire il futuro societario, la Salernitana ha iniziato a lavorare al mercato, intavolando contatti soprattutto per le operazioni in uscita. Il ds Gianluca Petrachi, infatti, ha necessità di piazzare gli elementi migliori, per abbattare il monte ingaggi e migliorare la situazione di bilancio. In giornata il dirigente granata ha in agenda una riunione operativa con l'allenatore Andrea Sottil e il direttore tecnico Stefano Colantuono. L'allenatore di Anzio ha avuto il polso del gruppo fino a qualche settimana fa e potrà fornire valutazioni importanti in chiave futuro.

Almeno nove le cessioni che dovranno essere fatte a buon mercato, in modo da garantire nuova linfa alle casse del club. Se per il passaggio di Loum Tchaouna alla Lazio manca soltanto l'ufficialità, bisognerà attendere ancora qualche giorno per definire la posizione di Boulaye Dia. Il club biancoceleste ha presentato un'offerta per il senegalese che, intanto, ha ricevuto apprezzamenti anche dall'Arabia. La Salernitana spera di risolvere quanto prima il rebus e di poter recuperare almeno i 12 milioni investiti un anno fa per il riscatto dal Villareal.

Sarà discusso dopo gli Europei, invece, il futuro di Flavius Daniliuc: il difensore, impegnato in Germania con la rappresentativa austriaca, è rientrato dal prestito al Salisburgo che pure potrebbe rifarsi sotto per il 23enne sul quale c'è da registrare anche il forcing del Centic Glasgow.

Hanno mercato in serie A i vari Lorenzo Pirola (Parma e Torino), Damagoj Bradaric (Torino, Parma e Udinese), Grigoris Kastanos (Verona), Giulio Maggiore (Genoa) e Lassana Coulibaly (Monza), per i quali si sono fatte avanti diverse società. Più complicata, invece, la posizione di Federico Bonazzoli, per il quale la Salernitana dovrà accollarsi parte dell'ingaggio. Nei prossimi giorni Petrachi incontrerà l'agente del pistolero per cercare una soluzione. Il Como ad inizio giugno aveva sondato il terreno ma, poi, ha puntato con forza su Andrea Belotti. Qualche timido segnale è arrivato anche dal Venezia ma, per il momento, la situazione è ancora in stand-by.