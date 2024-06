La Serie B non cambia nome: rinnovata la title sponsorship L'annuncio della Lega sui propri canali

Adesso è ufficiale. Prosegue la collaborazione tra Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) e BKT, leader nel mercato degli pneumatici Off-Highway, che sarà ancora il Title Sponsor della Serie BKT. Siglato il rinnovo della partnership per il prossimo quadriennio sportivo 2024-2028, dopo i precedenti trienni 2018-2021 e 2021-2024, che conferma l’interesse, sempre crescente, che riscuote il “Campionato degli Italiani” e un legame tra le parti consolidato e che si basa su linee valoriali e principi condivisi quali il legame con il territorio e l’attenzione al sociale.

Come riporta la nota della Lega B, negli ultimi sei anni, si è creata una sinergia che ha permesso a BKT di portare a termine campagne sociali e iniziative sui campi di primissimo livello, come per esempio il Trofeo MVP della Serie BKT, il BKT Football Truck e le inaugurazioni dei progetti vincitori di Fattore Campo nelle città di Lecce, Cosenza e Como, che presto verranno arricchite con quelle di Palermo, Bari e Catanzaro. Inoltre, il contest BKTpremia, che accompagna i tifosi anno dopo anno, e che ha registrato più di mezzo milione di giocate dal 2020.

In questo modo, si è creata una connessione radicata con tutti i club, i tifosi e gli appassionati, cuore pulsante dell’intero ecosistema ed emblema dei territori che il campionato rappresenta con orgoglio. Questa vicinanza al territorio ha portato a dei risultati importanti: oggi, BKT è diventata il marchio più legato al campionato, con la maggior parte dei tifosi che adesso riconoscono l’azienda come leader nel suo mercato.

Mauro Balata, Presidente Lega Serie B dichiara: “Siamo estremamente felici ed orgogliosi nel proseguire un cammino virtuoso e di successo con un brand dal prestigio internazionale come BKT. Il rinnovo della partnership dimostra la grande attrattività del nostro campionato, riconosciuto ormai in tutto il mondo grazie anche alla visibilità in 56 Paesi, e la forte unità di intenti nel progettare insieme anche a Havas Play campagne altamente coinvolgenti nei nostri territori che possano portare la Serie BKT verso nuovi orizzonti sportivi e sociali”.