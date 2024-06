Salernitana, resta l’incertezza. E Iervolino "strizza" l’occhio a Gabetti Sport Prende corpo l'ipotesi della permanenza del patron, pronto però ad essere "affiancato"

Niente di fatto. La deadline imposta dalla Salernitana per la possibile cessione del club a Brera Holdings è arrivata senza però le novità attese. La casella Pec del club granata è rimasta vuota, senza la proposta del fondo americano per mettere le mani sulle quote della Bersagliera. Si vocifera di una nuova call internazionale in programma oggi fra le parti. Danilo Iervolino però non vuole spingersi oltre questo weekend ed è pronto a rompere gli indugi: o arriverà la proposta attesa da Brera Holdings dopo settimane di contatti continui (con un periodo breve di riflessione per valutarla in ogni dettaglio) oppure l’imprenditore di Palma Campania continuerà la sua avventura all’ombra dell’Arechi.

Risolto l’enigma legato all’area sportiva, con la decisione di puntare sul ds Gianluca Petrachi e sul tecnico Andrea Sottil, per Iervolino ora ci sarebbe da risolvere il nodo legato all’area dirigenziale. Un assist potrebbe arrivare dalla società di servizi Gabetti Sport. Contatti molto approfonditi erano stati portati avanti nelle scorse settimane, prima dell’inserimento di Brera Holdings. Ora però la pista è pronta a essere nuovamente battuta, in virtù anche dell’addio della società alla Juve Stabia. “Il servizio di temporary management di Gabetti Sport ha fornito una consulenza manageriale mirata alla Direzione Generale e strategica del club, portando all'ottimizzazione del business e allo sviluppo di nuove partnership e sponsorizzazioni”, si legge nella nota diffusa ieri da Gabetti. Gli stessi servizi verrebbero messi in campo anche con la Salernitana, con nuove figure pronte ad inserirsi nell’organigramma granata.