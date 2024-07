Salernitana, rabbia ultras: "Tempo scaduto, giovedì tutti in corteo" La Curva Sud Siberiano: "Non è più tollerabile questa gestione approssimativa e disinteressata"

La Curva Sud Siberiano alza la voce. Giovedì è in programma alle ore 18 un corteo per manifestare contro la società di Danilo Iervolino. Si legge così nella nota pubblicata sui social: “Tempo scaduto. La pazienza è finita. Le continue prese in giro e il silenzio assordante di questa società indegna non sono più accettabili. Avevamo scelto il silenzio per amore, adesso basta chiacchiere, basta offese, Salerno non ne può più!

Chiediamo chiarezza immediata. È doveroso sapere quali siano le vere e reali intenzioni della proprietà. Non è più tollerabile questa gestione approssimativa e disinteressata che ha portato solo a sconfitte e delusioni. Invitiamo tutta la città a unirsi al corteo che sarà organizzato giovedì 4 luglio. Il raduno è previsto alle ore 18:00 nello spazio adiacente al Novotel, con partenza alle ore 19:19 e arrivo presso lo stadio Arechi.

Se hai il colore granata che ti scorre nelle vene, se hai a cuore le sorti della squadra che porta il nome della nostra città, non restare indifferente. È il momento di far sentire la nostra voce e di pretendere rispetto e trasparenza per il futuro della nostra amata salernitana. Salerno merita rispetto!, l'appello firmato dagli ultras della Curva Sud Siberiano.