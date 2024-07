La Salernitana rompe il silenzio: domani la conferenza di Petrachi e Milan Il club granata esce allo scoperto: alle ore 16 l'incontro con la stampa

Un annuncio a squarciare il silenzio. Ventisei ore prima della contestazione della piazza contro l’attuale situazione societaria, la Salernitana prova ad uscire dall’impasse. Nella giornata di domani, mercoledì 3 marzo alle ore 16:00, presso la Sala Stampa dell’Arechi, il club granata presenterà il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Insieme a lui anche l’amministratore delegato del club Maurizio Milan. Una decisione rumorosa e che fa anche intendere quanto il club sia vicino a sciogliere il nodo legato all’allenatore, con Gaetano Fontana in pole position dopo l’addio ad Andrea Sottil.

Un incontro con la stampa invocato da settimane dall’intero ambiente, preoccupato dalle voci di ridimensionamento esplose dopo la trattativa saltata con Brera Holdings. Maurizio Milan proverà a far luce sulla trattativa saltata e spiegherà anche i retroscena di settimane difficili e soprattutto farà chiarezza sullo stato d'animo di Danilo Iervolino, rabbuito per la delusione che serpeggia forte in città.