UFFICIALE – Salernitana-Sottil: è addio! La nota del club La società granata saluta anzitempo il tecnico

Mancava solo l’ufficialità, nell’aria ormai da giorni. La Salernitana ora rende noto la separazione con Andrea Sotti attraverso una nota stampa. “L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Le divergenze progettuali hanno portato il tecnico di Venaria Reale a chiudere anzitempo l’esperienza con la Salernitana. Tentennamenti registrati nella giornata di sabato ed esplosi domenica. La Salernitana lavora ora sul sostituto, con Gaetano Fontana in pole position.