LIVE | Salernitana, la conferenza stampa di Maurizio Milan e Gianluca Petrachi Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana, la conferenza stampa di Maurizio Milan e Gianluca Petrachi

MAURIZIO MILAN. Molte cose sono state dette e commentate nelle ultime ore rispetto a ritardi e presunte manchevolezze da parte della società. Parto con dei dati: la squadra andrà in ritiro la settimana prossima, semplicemente perché avevo prenotato la struttura dal 7 luglio senza sapere chi sarebbe stato il nuovo allenatore. La squadra andrà in ritiro, faremo le amichevoli e faremo il trofeo Iervolino come ogni anno. Partirà la campagna abbonamenti, nel fine settimana ci sarà il Gos e successivamente partirà tutto quello che deve partire. Ho letto con molta sorpresa che la squadra non ha uno staff medico. No, la squadra ha uno staff medico composto da 8 componenti, solo uno di loro ha scelto di fare un altro percorso. Ho letto che non abbiamo un centro dove fare le visite mediche, invece lo abbiamo e sarà lo stesso che da 12 anni ci segue in questo.

Ho letto anche che siamo in ritardo sulla parte tecnico-sportiva. Con Gianluca Petrachi ci interfacciamo credo 22 ore al giorno, abbiamo guardato con estrema attenzione l'attuale rosa e abbiamo individuato un tecnico che, nei giorni scorsi, non ha perfezionato un contratto in essere. C'è stata una visione un po' distonica rispetto a quello che gli avevamo chiesto di mettere in piedi.

Martusciello non è un nome last-minute, lo abbiamo preso in considerazione dall'inizio e Petrachi vi spiegherà perché.

Ho letto di un ridimensionamento del club. Iervolino in tre anni ha investito di tasca sua 98 milioni, risorse che hanno garantito la serie A per tre anni e che ha consentito di avere un parco giocatori che ora è nelle mani di Gianluca Petrachi. Non è stato ridimensionato nulla, c'è solo un dimensionamento diverso rispetto alla categoria. Il club ha avuto rispetto della città, non sono convinto che si debba utilizzare questa parola dopo tre anni di gestione del club. Abbiamo commesso errori e ne abbiamo pagato le conseguenze.

Vi annuncio che alle 18.30 sarò a Palazzo di Città per incontrare il sindaco per una normale dialettica che contraddistingue il rapporto tra società e istituzioni.

DANILO IERVOLINO (interviene in collegamento). Leggo da più parti che devo metterci la faccia, da gennaio 2024 ho fatto dieci interviste, credo che non l'abbia fatto nessun presidente di serie B.

Abbiamo ritardato la scelta del ds? No, volevamo scegliere il migliore. Petrachi è un uomo di calcio, ama Salerno, vuole stare con noi, ci tiene a questa compagine ed è la persona giusta.

Poi abbiamo individuato il nostro allenatore. Con Andrea Sottil ci sono state delle incomprensioni, ci siamo chiariti ed era giusto non partire perché già l'anno scorso eravamo partiti male.

Tante altre cose. Io per il bene della Salernitana, se troverò qualcuno che possa dare più continuità di me, la prenderò sempre in considerazione, anche eventualmente riducendo le mie quote. Prima dell'inizio del campionato darò le dimissioni da presidente e ne individuerò un altro. Perché sono convinto che serva una persona più presente. Mi dispiace molto che ci siano state incomprensioni con i tifosi, ho cercato in ogni modo di fare il meglio. Sento che domani ci sarà un sit-in contro di me, non capisco il motivo, cercherò di capire il perché. Non so cosa si poteva fare meglio. È lecito contestare ma il mio appello è contrario: torniamo a correre insieme, chissà che domani il sit-in di protesta non possa avvicinarci di nuovo e tirare tutti nella stessa direzione.

Oggi iniziamo la stagione con una rosa importante, non è un ridimensionamento ma un dimensionamento.

Sulla trattativa non posso rispondere perché c'è un patto di riservatezza.

Cosa è cambiato, non nascondo che le minacce, le offese, qualcuno che ritiene che io non sia più benvoluto dalla città. Io tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per amore della città e del territorio. Accetto le critiche. Se c'è qualcuno che è più capace di me, ben venga. Non ho comprato la Salernitana per fare lo speculatore, ci ho messo molto. Ma questo non vuol dire che non farò una buona squadra e non onorerò gli impegni. Sono cambiate tante cose che sono abbastanza ovvie, ma sono saldo in sella.