Salernitana, c'è il primo avversario in amichevole a Rivisondoli Il club granata stringe anche per il Trofeo Iervolino

La partenza per Rivisondoli è fissata per martedì pomeriggio. Eppure il club granata ora viaggia spedito nella realizzazione della campagna delle amichevoli per il periodo del ritiro estivo. Saranno tre le sgambature che Martusciello chiederà alla dirigenza per poter permettere ai calciatori di smaltire le fatiche dei carichi di lavori. La prima avversaria sarà ancora la Folgore Delfino Curi Pescara, compagine militante nel campionato di Eccellenza che già lo scorso anno affrontò la squadra granata.

Si lavora invece per il Trofeo Angelo Iervolino, giunto alla sua terza edizione. L’ad Milan ha confermato la realizzazione del match e ora si va a caccia di uno sparring-partner internazionale. Saranno le prove generali del debutto in Coppa Italia con lo Spezia del prossimo 12 agosto, con il test-match collocato al momento nel weekend fra il 3 e il 4 agosto.