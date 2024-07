Salernitana, al via le visite mediche La società granata accelera in vista della nuova stagione

La Salernitana si ritrova. Inizia ufficialmente la stagione 2024-2025 per la Bersagliera. In mattinata, presso il Centro Polidiagnostico Check-Up, è prevista una prima tranche delle visite mediche di rito ai quali si sottoporranno tra domani e martedì tutti i calciatori ancora sotto contratto e a disposizione di mister Giovanni Martusciello. Saranno esentati i calciatori impiegati con le rispettive nazionali (Kastanos, Coulibaly e Daniliuc su tutti) che potranno godere di qualche settimana in più di riposo.

C’è grande curiosità soprattutto per capire se i pezzi pregiati del club granata, ufficialmente sul mercato da mesi, presenzieranno all’invito del club. Su tutti Boulaye Dia, finito nel mirino del Bologna che ora strizza l’occhio al senegalese, o anche Antonio Candreva, per il quale Petrachi ha annunciato l’addio anche con eventuale incentivo all’esodo. Successivamente, nel pomeriggio di martedì è fissata la partenza per Rivisondoli dove il club granata resterà fino al prossimo 24 luglio.