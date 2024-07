Salernitana, per Dia giorni cruciali: il Bologna insidia la Lazio Il senegalese pronto a dire addio al cavalluccio marino

Il “cinque” al taxista, il sorriso e l’inizio di un’avventura che aspetta solo di conoscere quando ci sarà la parola “fine”. Il ritorno a Salerno di Boulaye Dia si concretizza in una calda mattinata di luglio. Il calciatore, regolarmente convocato dal club, ha sostenuto le visite mediche e, salvo imprevisti, dovrebbe anche partire per il ritiro di Rivisondoli. L’ufficialità arriverà da Giovanni Martusicello pronto a diramare, insieme al ds Petrachi, la lista dei calciatori che raggiungeranno l'Abruzzo in pullman nel pomeriggio di domani.

Per il senegalese però resta l’incertezza legata a quello che sarà il suo futuro. Boulaye Dia aspetta la serie A dopo aver sognato un trasferimento in Premier League. Dall’Inghilterra però le sirene non sono arrivate forte. La Lazio è il club in pole postion, bramosa di mettere le mani sull’attaccante con la possibile formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore però, anche il Bologna si è sintonizzato: Dia piace tantissimo a Vincenzo Italiano che nella sua era alla Fiorentina lo aveva richiesto come obiettivo per l’attacco, sbattendo però contro le volontà di Iervolino. Ora, con il calciatore in uscita, l’affare potrebbe concretizzarsi, con il club che resta su una valutazione di 12 milioni di euro.