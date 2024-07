Salernitana, vicino il primo colpo: ad un passo l'esterno Gentile Si avvicina il primo arrivo in casa granata

La Salernitana pensa al ritiro di Rivisondoli e intanto prova ad accelerare sul mercato. L'urgenza per il ds Gianluca Petrachi è quella di sistemare una difesa sconquassata dopo la fallimentare stagione sportiva appena andata in rassegna e decimata dagli addii. Da definire il futuro di Lorenzo Pirola e Matteo Lovato, con Dylan Bronn che si appresta a salutare e volare in Belgio allo Standard Liegi.

Nelle ultime ore il club granata avrebbe messo la freccia per Daniele Gentile, di proprietà della Fiorentina. La società campana è vicina all'esterno che nell'ultima stagione ha giocato al Fiorenzuola in Serie C. Salto di categoria per il classe 2003 che si appresta a disputare la sua prima stagione in serie B