Salernitana, saluta l'addetto stampa Lambiase: era ultimo baluardo dalla serie D La notizia pubblicata sui social

Gianluca Lambiase saluta la Salernitana. Il responsabile della comunicazione della Bersagliera dice addio dopo 13 anni, salutando la realtà granata con un post sui social. Lambiase era l'unico reduce della serie D: la sua avventura all'Arechi era, infatti, iniziata nell'anno del Salerno Calcio, con l'inizio dell'era Lotito-Mezzaroma. Una cavalcata vissuta fino alla serie A e che, adesso, è giunta al termine.

"Sono sempre stato del parere che tutte le cose belle prima o poi devono avere una fine. Dopo 13 anni si chiude il mio percorso con la Salernitana. L'ho deciso in completa autonomia da diverse settimane, diviso tra il dolore di dover lasciare un pezzo importante della mia vita, la convinzione che una fase si sia conclusa e il desiderio di confrontarmi con una nuova sfida professionale lontano dal rettangolo verde. Sono stati anni bellissimi, faticosi, intensi, divertenti, entusiasmanti. Lavorare per la squadra che amo dalla Serie D alla Serie A è stata un'esperienza incredibile che a ripensarla ancora ho i brividi. Ho imparato tantissimo, perso quasi tutti i capelli, conosciuto persone meravigliose, entrato in quasi tutti gli stadi d'Italia. Ma uscire dal tunnel ed entrare nell'Arechi stracolmo di passione credo resterá per sempre la botta di adrenalina piú forte che possa mai provare. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno lavorato con me in tutti questi anni, la Societá , tutti i colleghi in Salernitana che sono stati una forma diversa di famiglia e i colleghi giornalisti da cui in ogni confronto ho imparato qualcosa. Un abbraccio fortissimo ai ragazzi che continueranno a lavorare nell'area comunicazione che solo loro conoscono i sacrifici, la passione, le notti insonni, le rinunce e la fatica che stanno dietro a ogni contenuto, video o attivitá che si è cercato di fare sempre al meglio per amore dei colori granata".