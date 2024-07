Salernitana, oggi i primi gol: alle 17:30 test con il Delfino Curi Pescara Martusciello testa il 4-2-3-1 e getta lo sguardo sui nuovi

Il pallone che torna a rotolare, la cura del gol per provare a distillare ottimismo e avvicinare la Salernitana al prossimo campionato di serie B. Alle ore 17:30 esce per la prima volta allo scoperto la nuova Bersagliera targata Giovanni Martusciello. La squadra granata affronterà a Rivisondoli i dilettanti del Delfino Curi Pescara (ingresso gratuito). Sotto gli occhi del ds Petrachi, il tecnico proverà in partita il 4-2-3-1 dopo una settimana di duro lavoro in cui movimenti e idee di gioco sono state ripetute fino allo sfinimento.

Chance per tutto il gruppo granata, fatta eccezione per Gentile, alle prese con fastidi muscolari, al pari di Bradaric, Ikwuemesi, Sambia, Lassana Coulibaly. Martusciello lancerà dall’inizio il francese Njoh, studierà da vicino la tecnica di Tongya ma soprattutto si affiderà ai gol di Dia, Simy e Bonazzoli, attaccanti con la valigia sul letto ormai da settimane. Al termine del match, Martusciello parlerà ai microfoni della stampa presente per tracciare il bilancio della prima settimana di lavoro.