Salernitana, linea verde per la difesa: Petrachi insegue Riccio Il ds però deve prima rivoluzionare un reparto con tanti calciatori in lista trasferimenti

"Giovani e affamati". Fu questa la definizione che Gianluca Petrachi diede in conferenza stampa per svelare quale sarebbe stato l’identikit dei primi colpi della Salernitana. Dopo Gentile, Njoh e Tongya, il dirigente granata va alla caccia di calciatori con grande voglia di emergere in un campionato tutt’altro che agevole come quello cadetto.

A bloccare i movimenti in entrata in queste settimane ci hanno pensato la lista di calciatori in esubero da smaltire con tempi record. Soprattutto in difesa, reparto che annovera Pirola, Bradaric, Lovato, Bronn, Daniliuc, tutti con la valigia in mano e alla ricerca di una nuova collocazione nell’elite del calcio italiano ed europeo. Per Pirola perde terreno la soluzione Torino, Bradaric fa gola in Francia, Daniliuc è obiettivo del Celtic.

Appena si libereranno caselle e soprattutto arriveranno risorse, la Salernitana proverà ad affondare il colpo per due giovani difensori. Il primo è Alessandro Pio Riccio, classe 2002 di proprietà della Juventus e reduce dal prestito di Modena. L’altro nome caldo è quello di Lorenzo Moretti, anche lui 22enne, e protagonista della cavalcata con la Triestina in serie C fermatasi ai quarti di finale per mano del Benevento.