Salernitana, sfuma un'altra pedina per l'attacco: De Luca va alla Cremonese Il club granata aveva pensato al calciatore della Samp per il reparto offensivo

Manuel De Luca ha già lasciato il ritiro della Sampdoria. L'attaccante 26enne, a cui aveva pensato Gianluca Petrachi per la Salernitana, è pronto a firmare con la Cremonese. L'affare avrà un costo di un milione e mezzo più bonus per la società grigiorossa che, dopo aver perso Massimo Coda (accasatosi proprio alla Sampdoria), ha puntato con forza sul calciatore che, nello scorso torneo, ha messo a segno 10 reti e 5 assist con la maglia blucerchiata.

Il valzer delle punte, dunque, continua a viaggiare spedito in serie B. La Salernitana, per il momento, è costretta a guardare: Petrachi, infatti, ha necessità di muovere qualcosa in uscita per poter sparare qualche colpo anche in entrata. Inizialmente - nella fase in cui era ancora in piedi il discorso per la cessione del club - il direttore sportivo dei campani aveva raggiunto un'intesa di massima con Massimo Coda che, tuttavia, nelle scorse ore ha firmato con la Sampdoria. Proprio l'arrivo in blucerchiato dell'attaccante cavese ha fatto finire in uscita De Luca, che era stato sondato dalla Salernitana. Ma la Cremonese, dopo aver perso Coda, ha bruciato la concorrenza e chiuso l'operazione.