UFFICIALE – Bari-Salernitana, amichevole il 31 luglio: i costi dei biglietti Definito il test al San Nicola

Un antipasto di serie B. Bari-Salernitana sarà il penultimo test pre-campionato per i granata. Dopo il ritiro a Rivisondoli che si chiuderà oggi e lo spostamento a Matera fino al prossimo 4 agosto, la Salernitana ha scelto di affrontare una diretta concorrente in una serata di festa per i galletti che saluteranno Valerio Di Cesare. Lo storico capitano dirà addio al calcio giocato e inizierà a collaborare come dirigente del club.

Novità anche per i tagliandi: a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 24 luglio sarà possibile acquistare i tagliandi d’accesso per il settore ospiti sul circuito TicketOne e nei punti vendita TicketOne al costo dieci euro.