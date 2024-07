Salernitana, precampionato a singhiozzo: salta il ritiro a Matera Problemi di varia natura stanno spingendo il club a fare un passo indietro

Un nuovo intoppo in un inizio di stagione non facile. Per la Salernitana c’è una nuova incognita da superare, un ostacolo logistico e di infrastrutture che rischia di dover ricalibrare la marcia verso l’inizio di stagione. Dopo la prima parte di ritiro a Rivisondoli, la Salernitana era pronta a dirigersi verso la Basilicata dal 27 luglio al 4 agosto per completare la preparazione. Ed invece, i programmi sono cambiati bruscamente.

Nelle ultime ore infatti, il club granata ha manifestato diverse perplessità sulla location lucana. In tal senso, alla Salernitana resterebbe così come unica chance il Centro Sportivo Mary Rosy, di nuovo utilizzabile dopo il nodo legato agli abusi edilizi riscontrati nei mesi scorsi.