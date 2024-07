Salernitana, superata quota 1000 abbonamenti Questo pomeriggio Martusciello incontra i tifosi al Santa Teresa Beach Soccer

Si chiuderà quest’oggi la prima fase della campagna abbonamenti della Salernitana per la stagione 2024-2025. Il diritto di prelazione con sconti sui costi dei voucher stagionali si chiuderà nelle prossime ore, con il club granata che spera in una profonda accelerata. Bene ricordare che per la stagione 2024-2025 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento solo in modalità digitale e non in cartaceo attraverso la Member Card.

Intanto, la squadra e la società prova a ricucire il rapporto con il territorio. Questo pomeriggio il tecnico Giovanni Martusciello e il team manager Salvatore Avallone saranno presenti al Torneo di Santa Teresa Beach Soccer in uno dei momenti estivi più attesi per la città.