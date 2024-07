Salernitana, Amatucci: "Questa è una grande chance: voglio lasciare il segno" Le prime parole del nuovo mediano granata

Lorenzo Amatucci si presenta al popolo della Salernitana: “Ho scelto questa avventura perché qui c’è una piazza differente, che vive di calcio con passione, con caratteristiche che amo. Sono pronto a dare tutto per questa maglia e dimostrare il mio valore. Ho chiesto a Luca Ranieri e a Niccolò Pierozzi che mi hanno parlato benissimo delle loro esperienze in questa grande città. Qui so che c’è tutto per fare bene. Non vedo l’ora di segnare ed esultare sotto la curva. Prometto massimo impegno per questa maglia

Ruolo? Nasco regista che è il ruolo per me più congeniale. Sono reduce dall’esperienza di Terni dove ho imparato tanto. Serie B? Servirà personalità e fare bene di squadra perché i campionati si vincono solo se c’è unione di intenti. Sono reduce dalla vittoria con l’Under 19 negli Europei che è stata una grande gioia”.