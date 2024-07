Abbonamenti Salernitana, intoppo sul sistema: prolungata fase prelazione Scadenza prorogata alle 23.59 di giovedì. Da venerdì semaforo verde per la vendita libera

Un intoppo sul sistema e la scelta di tendere la mano ai vecchi abbonati. La Salernitana proroga di altre 24 ore la prima fase per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2024-2025. Come riportato in una nota ufficiale, “in seguito alle problematiche riscontrate da alcuni vecchi abbonati nel rinnovare l’abbonamento a tariffa agevolata per la prossima stagione sportiva, la Società si è adoperata per risolverle quanto prima e ha deciso di prorogare alle ore 23:59 di domani 1 agosto il termine ultimo della seconda fase di vendita (promo abbonato con cambio posto), inizialmente previsto per le 23:59 di oggi”.

Per altre 24 ore dunque restano confermate le tariffe promo e soprattutto la possibilità solo per i possessori del voucher per la scorsa stagione di poter confermare il proprio atto d’amore. La partenza della terza fase della campagna abbonamenti (vendita libera e promo “Porta un amico”) sarà posticipata alle ore 12 di venerdì 2 agosto.