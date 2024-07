Bari-Salernitana, le formazioni ufficiali: Martusciello lancia tanti nuovi Subito in campo Njoh, Gentile e Dalmonte

Bari-Salernitana è amichevole illustre nonché antipasto di serie B. Al San Nicola si celebra l’addio al calcio di Valerio De Cesare e poi sarà tempo di pallone che rotola. Martusciello conferma il 4-2-3-1 e sorprende lanciando tante indicazioni. In porta c’è Sepe che è il capitano. In difesa Bronn e Lovato sono la coppia centrale, con Gentile e Njoh sulle fasce. In mezzo al campo, subito spazio ad Amatucci con Mamadou Coulibaly. Sulla trequarti agiscono Valencia, Legowski e Dalmonte alle spalle di Dia.

BARI-SALERNITANA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARI (4-3-3): Pissardo; Pucino, Vicari, Obaretin, Pucino; Favasuli, Maiello, Benali; Sibilli, Lasagna, Sgarbi.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Gentile, Bronn, Lovato, Njoh; Amatucci, M.Coulibaly; Valencia, Legowski, Dalmonte; Dia.