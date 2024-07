Salernitana, Martusciello: "Spero di avere presto una parvenza di squadra" Il tecnico nel post-Bari: "Petrachi sa bene cosa ci serve. Mi tengo la reazione della squadra"

Giovanni Martusciello ha analizzato Bari-Salernitana 1-1: “E’ stata una partita sofferta, con un primo tempo difficile e una ripresa importante. Il risultato conta poco ma queste sono indicazioni importanti, passettini da compiere nel nostro percorso verso l’inizio del campionato. Tanti calciatori, anche quelli che sono sul mercato, stanno dando grande disponibilità. Ad esempio, Kallon l’ho avuto con me a pranzo e l’ho lanciato subito.

Mercato? Il direttore sportivo Petrachi sa bene quali sono le esigenze. In questo momento ci sono tanti calciatori che servono anche solo numericamente per poter partire sullo stessa posizione delle altre concorrenti. Mi auguro di poter avere una parvenza di squadra per l’inizio del campionato seppur manca poco”. Preoccupa invece Dalmonte: “Il suo infortunio non è lieve, c’è il timore di un lungo stop. Non erano presenti nemmeno Bradaric e Sambia alle prese con i loro infortuni”.