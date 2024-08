FOTO – Velthuis, visite mediche in corso prima della firma con la Salernitana L'olandese è pronto alla sua nuova esperienza

Il primo giorno italiano è andato via tra sorrisi e desiderio di mettersi subito in gioco. Questa mattina risveglio in primissima mattinata per Tijs Velthuis, nuovo acquisto della Salernitana. Il gigante olandese è stato accompagnato dallo staff medico granata al Centro Polidiagnostico Check-Up per sostenere le visite mediche di rito prima di sottoscrivere il contratto che lo legherà al club granata.

Il 22enne è stato prelevato dallo Sparta Rotterdam con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Lo scorso anno ha collezionato 25 presenze in Eredivisie. Da domani invece sarà a disposizione di Giovanni Martusciello che lo valuterà per una maglia da titolare per la sfida con lo Spezia.