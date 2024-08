Serie B, diritti tv restano al palo: domani assemblea di Lega fondamentale Al momento nessuno accordo con Sky e Dazn

La Serie B non ha ancora sciolto il nodo legato ai diritti tv. Dopo il grande successo in termini economici e di audience del precedente bando, l’incertezza ora su chi sarà il broadcaster per il prossimo triennio lascia il campionato cadetto in uno scenario tutt’altro che paventato. La Lega aveva dato il via al bando chiedendo 16 milioni di euro per la co-esclusiva. Cifra considerata alla portata di Sky e Dazn senza però fare i conti con i due operatori tv. Da indiscrezioni, le due televisioni avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro, una cifra giudicata troppo bassa. Le emittenti non avrebbero intenzione di rilanciare e il ‘tira e molla’ è sempre più evidente.

Si va dunque un segno “meno” importante e che non permette di strappare sorrisi. Per questo motivo, domani mattina alle ore 9.30 è stata indetta un’assemblea di Lega con tra i temi “aggiornamenti, valutazioni e determinazioni conseguenti” sull’argomento diritti tv. Balata parlerà ai venti club, con la Salernitana che sarà rappresentata dal segretario dell'area sportiva Massimiliano Dibrogni In considerazione della particolare delicatezza ed importanza degli argomenti trattati, la Lega B ha richiesto la partecipazione in presenza.