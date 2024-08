Salernitana, saluto social di Lovato: "A volte non ci siamo capiti" La lettera del difensore: "Vi ho sempre sostenuti con tutto me stesso"

Una lettera social. Matteo Lovato dice addio alla Salernitana. Il difensore, nuovo calciatore del Sassuolo, ha salutato i granata con un messaggio sui propri canali: "Cara Salerno, grazie perché mi hai fatto maturare e capire cosa vuol dire appartenenza. Grazie a te ho capito quali sono i valori per cui bisogna lottare. Grazie perché mi hai fatto conoscere delle persone speciali e uniche, che porterò per sempre con me! A volte non ci siamo capiti, a volte ho sbagliato io, ma ti ho sempre sostenuta, con tutto me stesso. Ti voglio bene, VI voglio bene. In me avrete sempre un supporto, vi auguro di raggiungere i vostri sogni, perché lo meritate veramente. Grazie di tutto, ci vediamo presto! Un abbraccio"!