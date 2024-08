Salernitana, Ghiglione arriva infortunato ma presto potrà tornare in campo L'esterno potrebbe saltare le prime giornate per la frattura all'avambraccio destro

Paolo Ghiglione è arrivato nella tarda serata di ieri a Salerno. L'esterno destro, ingaggiato dalla Salernitana a titolo definitivo nell'ambito della cessione alla Cremonese di Federico Bonazzoli, è stato vittima dei ritardi subiti dai treni nella giornata di ieri per via di alcuni incendi divampati nei pressi della linea ferroviaria. Un piccolo incidente di percorso che ha fatto ritardare soltanto di qualche ora il suo arrivo in albergo.

Il calciatore, tuttavia, avrà bisogno di qualche settimana per essere pienamente arruolabile. Nei giorni scorsi, infatti, ha subito una frattura all'avambraccio destro nel corso di un'amichevole disputata dalla Cremonese contro il Torino. Sottoposto ad intervento chirurgico, dovrà “gestire” il ritorno in campo. All'arrivo in albergo, infatti, presentava un vistoso tutore al braccio che gli permetterà, seppur gradualmente, d'iniziare ad allenarsi. Da capire, però, quali saranno i tempi necessari per vederlo in partita: lo staff medico, infatti, potrebbe “suggerire” un rientro prudente, al fine di evitare ogni rischio. Non è da escludere, dunque, che Ghiglione dovrà saltare le prime partite di campionato, tornando disponibile dalla terza-quarta giornata.