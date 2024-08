Salernitana, svolta Dia: la Lazio accelera I biancocelesti puntano il numero dieci granata

Una pista emersa a giugno, poi abbondanata e ora ripresa con forza. Anzi, con percentuali altissime di chiusura. La Lazio ha di nuovo sorpassato la concorrenza e ora è ad un passo da Boulaye Dia. Dopo l'incontro di martedì scorso fra Lotito, Fabiani e l'agente del calciatore, nelle scorse ore c'è stato un nuovo contatto fra le due società. Affare impostato, con la Salernitana che resta ferma sulla richiesta di 12 milioni di euro per dire addio al suo numero dieci. La Lazio, dopo aver sondato altre piste, ora ha virato con forza sul senegalese. Si prova a chiudere a stretto giro, con sensazioni positive per la riuscita dell'affare. Lo spera anche il club granata che darebbe respiro ai conti e potrebbe finalmente sbloccare anche il proprio mercato in entrata.