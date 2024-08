Salernitana, semaforo…Verde: l’esterno è ad un passo dalla firma Prestito con obbligo di riscatto: il calciatore non scenderà in campo domani e mira alla numero 10

Mancava solo il via libera dello Spezia. Ora la Salernitana è vicinissima a Daniele Verde. Il trequartista è ad un passo dal vestire la maglia granata. Affare definito in queste ore, con i liguri che hanno confermato l’uscita del calciatore. La Salernitana si affiderà al futuro numero 10 in prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di condizioni sportive con cifra stimata sul milione di euro. Sarà la Bersagliera a pagare l’ingaggio dell’esterno napoletano che si aggira sugli 800mila euro lordi. Uno sforzo importante quello del ds Petrachi ma propedeutico ad assicurare qualità e fantasia all’attacco granata. Verde non prenderà parte alla sfida di domani di Coppa Italia ma sarà disponibile, appena l’accordo sarà ufficiale, per il debutto con il Cittadella in campionato.

Ora manca solo il centravanti. La cessione di Dia permette di avere libertà di manovra. L’obiettivo numero uno di Petrachi è Gianluca Lapadula: contatti con il Cagliari per il prestito con obbligo di riscatto. I sardi però aprono al momento solo ad una cessione a titolo definitivo. Sarà decisiva la volontà del calciatore, sedotto e abbondonato dal Pisa e bramoso di una nuova avventura.