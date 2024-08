FOTO. Salernitana, allo stadio Arechi anche Nando Elefante della Gabetti Da capire se ci sarà la definizione dell’accordo o si accelererà per la cessione

In attesa di possibili sviluppi legati alla cessione societaria, in casa Salernitana si fa strada la pista Gabetti Sport. La società attiva in ambito immobiliare è pronta ad occuparsi della gestione manageriale del club granata. Un ruolo già ricoperto lo scorso anno alla Juve Stabia e che potrebbe garantire a Danilo Iervolino anche l’exit strategy per lasciare la carica di presidente. L’idea è di affidare la presidenza a Roberto Busso, amministratore del gruppo Gabetti. Una strada tracciata e che potrebbe essere delineata nelle prossime ore. Intanto stasera allo stadio Arechi per la sfida contro lo Spezia ha fatto capolino Ferdinando Elefante, ex dg della Juve Stabia e braccio destro di Busso che a Salerno potrebbe andare a ricoprire la stessa carica occupata lo scorso anno a Castellammare.

Busso e Elefante nei giorni scorsi hanno fatto tappa anche in sede per incontrare i dipendenti del club. Stasera, tuttavia, non incroceranno il presidente Danilo Iervolino, assente per il primo match stagionale della Salernitana. Da capire, adesso, se nei prossimi giorni ci sarà la definizione dell’accordo tra il club granata e la Gabetti o se Iervolino proverà ad accelerare la strada per la cessione del club.