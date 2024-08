Salernitana-Spezia 8-7, D'Angelo: «Verde? È un giocatore importante» «Martusciello è un allenatore preparato, sono convinto che potrà far bene»

Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, ha commentato in sala stampa il match di Coppa Italia perso contro la Salernitana. «Noi abbiamo fatto molto bene per 75', il gol del 3-2 era da evitare a prescindere da se era rigore o meno. Gli ultimi minuti sotto la curva della Salernitana poteva succedere di tutto e abbiamo subito il pari. Siamo venuti con la giusta intensità, abbiamo affrontato bene la gara e siamo usciti ai rigori che sono molto casuali. Da parte nostra la prestazione è stata molto soddisfacente. È stato complicato preparare questa partita, sapevamo poco. Ci siamo allenati per attaccare una difesa schierata a quattro, la Salernitana potenzialmente è una squadra fortissima. Il mercato è aperto anche per loro, dipende da quello che riuscirà a fare il direttore Petrachi che è una garanzia. Martusciello è un allenatore preparato, se gli metteranno a disposizione un buon organico sono sicuro che farà bene», ha detto l'allenatore dei liguri che ha poi parlato della cessione di Daniele Verde. «Non sono un tifoso dello Spezia e non so come è stata presa nell'ambiente la notizia. La Salernitana ha preso un giocatore importante, ci ha dato tanto ma purtroppo è andata così. Mi accontenterei se rimanessimo questi che siamo».