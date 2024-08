Salernitana-Dia, a ore l'addio. E la Lazio offre una nuova contropartita Visite mediche e firma per il senegalese. E Petrachi si assicura un nuovo difensore

Boulaye Dia dice addio alla Salernitana. Quest’oggi, l’attaccante è atteso a Roma per sostenere le visite mediche di rito e poi passare ufficialmente alla Lazio. Una trattativa partita a giugno, con un primo accordo poi messo in standby per la decisione della Lazio di virare su Noslin. Ora l'affare ha ripreso quota, con i capitolini che hanno trovato l'accordo anche con l'entourage del calciatore. Dia sottoscriverà un accordo quinquennale (scadenza 2029) con un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi della Lazio e alle sue prestazioni.

La Salernitana accetterà un prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 10 milioni di euro che scatterà dopo un numero minimo di presenze nel girone di ritorno. La novità però è l’accordo per una nuova contropartita: la Salernitana ha scelto di non puntare sul paraguaiano Diego Gonzalez, esterno d’attacco inizialmente inserito nell'affare, bensì sul difensore Fabio Ruggeri, centrale classe 2004. Il capitano della Primavera biancoceleste vivrà la sua prima esperienza lontano dalla società biancoceleste. La Salernitana, con a disposizione i soli Bronn, Daniliuc e Velthuis come difensori centrali, amplierà la propria batteria di stopper in attesa di nuove indicazioni sul mercato.