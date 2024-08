Salernitana, sorpresa in mediana: arriva Tello. Al Catania Jimenez Castillo Il mediano fu protagonista di un rovente Salernitana-Cagliari

La Salernitana mette qualità a centrocampo. Accordo in dirittura con il Catania per l’arrivo di Andres Tello. Il centrocampista, classe 1996, arriverebbe a titolo definitivo. Manca solo il via libera tra il ds Petrachi e l’agente del calciatore. Tello è una richiesta di Martusciello dopo averlo allenato nella stagione 2016-2017 all’Empoli. Il calciatore ha anche un precedente con l’Arechi non proprio positivo: fu protagonista in un Salernitana-Cagliari di un’esultanza sotto la Curva Sud Siberiano che fece scatenare una maxi-rissa. Al Catania andrà Jimenez Castillo. Il fantasista, dopo esser stato ad un passo dalla Carrarese, ritornerà in serie C.