Salernitana-Cittadella, sarà Arechi rovente: aperti i botteghini dello stadio Apertura straordinaria dalle 15 per facilitare le operazioni di acquisto dei tagliandi

Un debutto con una cornice di pubblico importante. Il popolo della Salernitana tende ancora una volta la mano alla Bersagliera. Con il Cittadella, per la prima di serie B, saranno circa 11mila gli spettatori previsti. Un colpo d'occhio importante, con il club però che punta in alto. Con una nota ufficiale, la Salernitana ha comunicato che "questo pomeriggio, in vista della prima partita di campionato contro il Cittadella (calcio d’inizio alle 20:30), il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà eccezionalmente aperto per l‘emissione dei biglietti d’ingresso, comunque acquistabili sempre anche online nei punti vendita TicketOne e nelle ricevitorie abilitate. Gli operatori saranno a disposizione dei tifosi dalle 15 alle 19.

Si raccomanda ai supporters già titolari di biglietto o abbonamento di accedere all’impianto con congruo anticipo, onde evitare spiacevoli code e disagi. I cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle 18:30. Il club confida nella collaborazione della tifoseria: occorre presentarsi ai varchi di prefiltraggio con la pronta esibizione agli steward del proprio titolo d’accesso e del documento d’identità, al fine di assicurare un controllo di sicurezza fluido ed efficace da parte degli addetti".