LIVE | Salernitana-Cittadella 0-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Cittadella

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh (34' st Bradaric); Coulibaly (1' st Tello), Amatucci, Maggiore (24' st Braaf); Kallon (11' st Verde), Simy, Valencia (34' st Sfait). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Ruggeri, Di Vico, Legowski. Allenatore: Martusciello.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Cecchetto (16' st Salvi), Angeli, Masciangelo; Branca (11' st Tessiore), Casolari (34' st Magrassi), Amatucci; Vita; Rabbi (34' st Baldini), Desogus (16' st Ravasio). In panchina: Maniero, Sottini, Cassano, Rizza, Djibril, Maistrello. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Forneau di Roma 1 - assistenti: Cipriani e Giuggioli - IV uomo: Baratta - Var: Baroni/Avar: Paganessi

RETI: 8' pt Rabbi (C)

NOTE. Spettatori 12.259 di cui 4563 abbonati. Ammoniti: Casolari (C), Coulibaly (S), Kallon (S), Branca (C), Cecchetto (C), Bronn (S). Angoli: 9-1. Recupero: 3' pt

39' - Ammonito Bronn.

34' - Doppio cambio per il Cittadella: escono Casolari e Rabbi, entrano Magrassi e Baldini. Due cambi anche per la Salernitana: escono Valencia e Njoh, entrano Sfait e Bradaric.

29' - Ci prova Braaf dalla distanza, Kastrati dice ancora una volta no.

25' - Occasione per Valencia che controlla in area e calcia, palla alta.

24' - Cambio nella Salernitana: esce Maggiore, entra Braaf.

22' - Cittadella vicinissimo al raddoppio: tiro dal limite di Rabbi, deviato da Bronn, s'impenna e sbatte sull'incrocio dei pali.

18' - Coouling break

16' - Nel Cittadella esce Branca entra Tessiore. Esce anche Cecchetto, entra Salvi.

15' - Ammonito Cecchetto.

11' - Cambio nella Salernitana: esce Kallon, entra Verde.

7' - Ci prova per due volte la Salernitana, Kastrati riesce ad anticipare e a sventare i cross dei calciatori granata.

1' - Il Cittadella dà il via al secondo tempo.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Coulibaly, entra Tello.

SECONDO TEMPO

48' - Si va all'intervallo con il Cittadella avanti 1-0: Salernitana al riposo tra gli applausi.

45' - 3' di recupero

45' - Salernitana vicina al pari con Maggiore che calcia dal limite, Kastrati si supera e devia in calcio d'angolo.

37' - Ancora Salernitana: angolo di Amatucci, colpo di testa di Daniliuc che per poco non sorprende Kastrati. Ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo in area.

35' - Coulibaly sfonda sulla destra, palla al centro ma Kastrati anticipa tutti e blocca.

34' - Azione insistita della Salernitana che si rende pericolosa con Valencia e Daniliuc ma la palla viene respinta in angolo. Si salva il Cittadella.

33' - Ammonito Branca.

31' - Traversone dalla destra di Carissoni, la palla attraversa tutta l'area e sbatte sulla traversa a Sepe battuto.

28' - La Salernitana spreca una buona occasione con Simy che, in area di rigore, non riesce a servire alcun compagno al centro dell'area.

25' - Salernitana vicinissima al pareggio: angolo dalla destra di Amatucci, la palla dopo un rimpallo arriva a Daniliuc che calcia di prima intenzione, Kastrati salva con un miracolo.

23' - Ammonito Coulibaly per fallo su Casolari. Kallon protesta e si becca il giallo.

22' - Punizione forte e tesa di Amatucci dalla sinistra, Kastrati anticipa gli attaccanti granata e libera l'area di rigore.

18' - Salernitana vicina al pareggio: azione insistita nell'area del Cittadella, la palla arriva sui piedi di Amatucci che calcia ma la conclusione viene deviata in angolo.

13' - Miracolo di Sepe! Tiro improvviso e violento di Vita, il portiere si distende e devia in angolo.

12' - Ancora Kallon: azione personale dell'ex Verona che, partendo dalla destra, si accentra e calcia: Kastrati blocca.

10' - Reagisce subito la Salernitana con Kallon, palla deviata in angolo.

8' - GOL CITTADELLA: Traversone dalla destra di Vita per Rabbi che anticipa la difesa granata e batte Sepe.

6' - Ammonito Casolari.

4' - Conclusione dal vertice destro di Desogus, Sepe blocca senza problemi.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

In 12mila all'Arechi per l'esordio stagionale nel campionato di serie B della Salernitana contro il Cittadella. Martusciello conferma il 4-3-3 e lancia Simy in avanti con Valencia e Kallon. Solo panchina per Verde e per gli ultimi arrivati Ruggeri e Tello. Il Cittadella si schiera con il 4-3-1-2 con Vita alle spalle di Rabbi e Desogus.