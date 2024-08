Salernitana-Cittadella 2-1, Gorini: "Sconfitta amara, punizione dubbia sul pari" Il tecnico dei veneti: "Salernitana squadra importante, ha grande qualità"

Edoardo Gorini ha parlato al termine di Salernitana-Cittadella 2-1: "Siamo molto amareggiati, una sconfitta del genere nel recupero lascia molto rammarico. I cambi della Salernitana? Avevamo preso contromisure, il gol loro è arrivato da una punizione forse un po’ dubbia, sulle ali dell’entusiasmo poi hanno fatto anche il secondo gol.

Prestazione? Mi è piaciuta la partita sotto il punto di vista del temperamento, come ci eravamo detti alla vigilia, dispiace andar via senza nulla in tasca. Abbiamo colpito due traverse, anche se una fortuita le occasioni non sono mancate. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del gioco, siamo un po’ indietro, ma dispiace perdere, penso che almeno un punto sarebbe stato meritato.

Salernitana? Grande squadra anche se in costruzione e ancora un cantiere aperto, l'abbiamo limitata e dispiace perdere una gara così, ma ha qualità ed importanti. Arriveranno altri calciatori importanti, ecco perché mi dispiace, era un'occasione importante per portare via punti".