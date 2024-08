Salernitana, Arechi al terzo posto nella classifica spettatori di serie B Al San Nicola di Bari il gradino più alto del podio

Il gradino più basso del podio. Il debutto all’Arechi vale il terzo posto per Salernitana-Cittadella nella speciale classifica del numero di spettatori della prima giornata di serie B. 105mila le presenze registrate dalla Lega per l’inizio del nuovo campionato cadetto. A dominare la speciale graduatoria il San Nicola di Bari, con oltre 20mila spettatori presenti per il clamoroso tonfo interno dei galletti con la Juve Stabia.

Al secondo posto, per un soffio, Catanzaro-Sassuolo supera Salernitana-Cittadella. In 12.490 hanno assistito al pari in Calabria fra giallorossi e neroverdi, contro i 12.259 registrati dai botteghini dell’Arechi per l’esordio palpitante della Bersagliera, conclusosi con la clamorosa rimonta nei minuti finali grazie al gol di Daniliuc e autogol di Angeli.