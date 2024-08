Salernitana, Reine-Adelaide va verso il sì: i dettagli Il calciatore è ancora in città, Petrachi prova ad accelerare

Trattativa in corso e possibile fumata granata. La Salernitana stringe per Jeff Reine-Adelaide, centrocampista francese classe 1998, attualmente svincolato è ad un passo dal club granata. Dopo la visita di ieri e il primo contatto con l’ambiente Salernitana, il francese starebbe aprendo al trasferimento in granata. Il club ha pronto un contratto annuale con opzione per il rinnovo.

Reine-Adelaide è reduce dall’esperienza in Belgio con il Molenbeek, con 27 presenze stagionali condite da 3 gol e 2 assist. La Salernitana è pronta a sottoporre il calciatore alle visite mediche di rito anche per testare le condizioni del mediano, con due gravi infortuni al ginocchio in carriera e con un problema al volto rimediato nel finire della scorsa stagione.